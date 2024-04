Incidente sul lavoro: operaio cade e sbatte la testa

EMPOLESE VALDELSA

Due incidenti accaduti in contesti diversi, ma che hanno fatto attivare in entrambi i casi la medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro. Il primo incidente si è verificato poco prima delle 11 a Fucecchio. A quanto appreso un dipendente della ditta con sede in via Pistoiese, è scivolato a terra ed ha battuto la testa. L’uomo, 60enne, ha riportato un trauma cranico. Per le conseguenze della caduta è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per essere visitato.

Il secondo episodio è accaduto intorno a mezzogiorno a Castelfiorentino in via Duca D’Aosta, dove è presente il polo scolastico. A quanto ricostruito una ragazzina ha avuto una brutta caduta ed è rimasta ferita, riportando distorsioni a una mano, alle dita e al piede. La giovane è stata soccorsa e trasferita, anche lei in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale empolese per le cure del caso.

i.p.