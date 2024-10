Muore per un malore mentre guida: l’auto fuori controllo ne colpisce un’altra

Vinci, 10 ottobre 2024 – Incidente mortale a Sovigliana di Vinci nella mattina di giovedì 10 ottobre intorno alle 12. Un uomo di 71 anni ha perso la vita in via Leonardo da Vinci. Era a bordo della propria auto quando, con molta probabilità, ha accusato un malore.

La vettura, senza più controllo, ha cambiato traiettoria andando a colpire un'altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta. La persona alla guida, una donna, è rimasta ferita in modo non grave.

E' stata portata in ambulanza al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità presente la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.