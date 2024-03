Con la moto contro il guardrail, motociclista in gravi condizioni

Empoli (Firenze), 24 marzo 2024 – Non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato comunque ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe di Empoli il motociclista di 27 anni che nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, ha sbattuto contro il guardrail nel tratto empolese della 429.

L’uomo, per cause ancora da accertare, ha sbandato con la moto ed è finito a bordo strada. L’impatto con le protezioni è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15,30.