Investe una ragazza col monopattino e si allontana. La polizia municipale cerca testimoni

Empoli, 9 maggio 2024 – La polizia municipale dell’Empolese Valdelsa è in cerca di testimoni che possano fornire informazioni utili in merito a un incidente stradale, avvenuto domenica scorsa intorno alle 15,25 in via Carrucci, all'intersezione con via Vivaldi-via Puccini.

Nell'incidente è rimasta ferita una giovane donna che viaggiava su un monopattino: secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il mezzo sul quale viaggiava la giovane è stato urtato da un'auto condotta da una persona la quale non si è fermata a prestare soccorso, allontanandosi invece dal luogo dell'incidente.

Chi è in grado di riferire elementi utili può mettersi in contatto con il personale dell'ufficio Incidenti della Polizia municipale chiamando lo 0571 757707 oppure lo 0571 757714 o inviando una mail all'indirizzo [email protected].