Incidente in auto. Due feriti all’ospedale

Due uomini, tra cui un quarantenne, hanno riportato leggere ferite ieri in seguito a un incidente stradale che è avvenuto nel territorio del comune di Montaione. Sul posto, sono intervenute ambulanze della Misericordia di Montaione e della Croce Rossa Italiana di Certaldo. I due feriti (uno in codice verde e l’altro in codice giallo) sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli. L’equipaggio del comitato Cri di Certaldo impegnato nei soccorsi dalla tarda mattinata è rientrato in sede nel pomeriggio. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso, ma si sa che i due uomini si sono feriti nel ribaltamento del furgone su cui viaggiavano e di cui il conducente potrebbe aver perso il controllo a seguito di uno slittamento sull’asfalto bagnato.