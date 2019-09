Castelfiorentino (Firenze), 27 settembre 2019 - Una ragazza è grave in ospedale dopo lo scontro con un Tir. E' avvenuto tra Castelfiorentino e Montespertoli in via Bacci nella mattina di venerdì 27 settembre. La giovane, che guidava una Fiat Cinquecento, è apparsa subito molto grave. Il 118, intervenuto dopo l'allarme degli altri automobilisti, ha inviato anche l'elicottero Pegaso, che ha trasferito la ragazza all'ospedale di Cisanello. Per la dinamica dello scontro sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri. Secondo le ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale. L'utilitaria è finita nel fosso a lato della strada. Il camionista è rimasto illeso.

