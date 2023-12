Incidente al Galleno. Quattro persone ferite. Grave una 67enne

Alla fine si è alzato in volo anche Pegaso per trasportare alle cure dei medici il ferito in condizioni più critiche. Ieri mattina c’è stato un grave incidente in località Galleno, nel comune di Fucecchio, una frazione importante che è anche crocevia del Comprensorio del Cuoio. Da quanto abbiamo appreso si è trattato di uno scontro fra due autovetture le cui cause e dinamica sono in corso di approfondimento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Immediato è scattato l’allarme che ha messo in moto la filiera dei soccorsi attivati e coordinati dalla centrale operativa del 118.

Il personale sanitario arrivato sul posto, da quanto è stato reso noto, ha soccorso quattro persone, procedendo con i primi trattamenti sanitari sul posto, e e ritenuto necessario attivare l’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato una donna di 67 anni all’ospedale Careggi di Firenze: si tratta del paziente in condizioni più gravi, la cui prognosi – all’esito delle prime valutazioni – resta dunque riservata riservata. Per estrarre dalle lamiere i coinvolti, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno coordinato anche l’atterraggio di pegaso e messo in sicurezza i mezzi. Gli agenti della municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa sono stati a lungo impegnati al lavoro per garantire la viabilità che era bloccata a causa dello scontro e per iniziare a farle defluire in condizioni di sicurezza per tutti.

Gli agenti sono stati anche a lungo impegnati e per ricostruire la dinamica e il copione dell’incidente: rilievi e misurazioni sul posto, analisi dei mezzi e delle tracce di collisione, valutazioni delle frenate e sentendo anche le testimonianze dei feriti : unitamente a quelle di potenziali altri automobilisti che possono aver assistito allo scontro – consentiranno di ricostruire come sono andate le cose e le cause del sinistro stradale. Le condizioni della donna trasportata con l’elisoccorso – che sarebbe stato uno dei soggetti alla guida di una delle auto – sono quelle che al momento destano ragioni di preoccupazione. Un altro uomo, dei quattro soggetti rimasti feriti nell’incidente, è stato portato all’ospedale di Empoli, con un trauma al ginocchio e quindi le sue condizioni generali non desterebbero particolari ragioni di preoccupazione. Il sinistro si è verificato intorno all’ora di pranzo.

C.B.