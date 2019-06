Vinci (Firenze), 26 giugno 2019 - Un uomo è rimasto intossicato dal fumo di un incendio avvenuto in un magazzino della zona artigianale di Mercatale a Vinci (Firenze). I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 20. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, sono stati chiamati a intervenire anche il 118 e la polizia. La persona intossicata è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Empoli (Firenze). Ancora non sono chiare le cause del rogo su cui stanno ancora intervenendo i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata