Incendio in un Edificio Industriale a Castelfiorentino

Allarme ieri pomeriggio in via Niccoli a Castelfiorentino a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale. I vigili del fuoco del comando di Firenze, e più precisamente del distaccamento di Petrazzi, sono infatti dovuti intervenire intorno alle 15 di ieri nel comune di Castelfiorentino in via Vittorio Niccoli, per spengere un incendio che si era sviluppato all’impianto di aspirazione della segatura in un edificio industriale.

Sul posto ha lavorato una squadra che, utilizzando e un’autoscala, si è dedicata allo spegnimento di un silos che conteneva segatura.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio, che ha comunque provocato danni all’impianto di aspirazione della segatura.