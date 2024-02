Incendio in fonderia a Baccaiano

Un incendio è scoppiato ieri sera in un capannone artigianale del fondovalle Virginio a Baccaiano, alla Fonderia artistica, per cause in fase di accertamento. Il rogo ha interessato il forno dell’azienda, in quel momento ormai vuota. Per fortuna, quindi, non ci sono stati né feriti né intossicati, come confermato dallo stesso sindaco Alessio Mugnaini sopraggiunto sul posto pochi minuti dopo che era stato diffuso l’allarme. A distanza di sicurezza anche altre fabbriche e abitazioni, per cui non ci sarebbe stata necessità di particolari misure di sicurezza. A Baccaiano sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, che hanno avuto ragione dell’incendio ed hanno avviato gli accertamenti di prassi per risalire alle cause. Si lavora anche per la messa in sicurezza dello stabile che ospita la fonderia, nei pressi della frazione di Montespertoli. In un primo momento si era diffusa paura tra le persone a Baccaiano, poi rientrata.