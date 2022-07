Montelupo Fiorentino (Firenze), 128 luglio 2022 - Un incendio è divampato in un garage di via Pulica, a Montelupo Fiorentino. Si tratta di un garage fuori terra adiacente a una abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una una squadra e due autobotti.

L’incendio è stato posto sotto. Non si segnalano persone rimaste coinvolte.