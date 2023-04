Rogo fuori dall’officina, numerose auto in fiamme

Capraia e Limite (Firenze), 1 aprile 2023 – Incendio nella notte a Capraia e Limite, in via delle Ginestre.

Intorno a mezzanotte è partito l’allarme per diverse auto (otto veicoli in tutto) che sono andati a fuoco all’esterno di un’officina: si tratta di mezzi in attesa di riparazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli con due automezzi e sette unità. Sono in corso accertamenti per scoprire le cause del rogo.