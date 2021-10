Empoli, 28 ottobre 2021 - Un incendio si è sviluppato all'interno dell'Irplast di Empoli, azienda di materie plastiche specializzata in nastri adesivi e packaging. L'allarme è stato dato poco prima delle 19 e le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno interessato uno dei reparti del complesso industriale.

Non ci sono al momento persone ferite né intossicate, in quanto i lavoratori si trovavano all'esterno. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco coadiuvate dalle forze dell'ordine e con la presenza di personale sanitario e un'ambulanza a scopo precauzionale. Nel 1994 la stessa azienda, allora con sede a Capraia e Limite (Firenze) subì un altro importante incendio che rese l'allora sede inagibile per molti mesi e richiese un trasferimento in altri locali.

