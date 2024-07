Incantesimo Mercantia. Una folla di artisti ha conquistato il cuore di Certaldo

Un debutto da favola per Mercantia. L’incantesimo dell’arte teatrale declinata in ogni sua forma è tornato nelle vie e nelle piazze del borgo alto certaldese per regalare sogni e brividi agli spettatori che hanno risposto numerosi al richiamo del Festiva Internazionale del Quarto Teatro. Le rappresentazioni andranno avanti fino a domenica sera e vale la pena ricordare quali sono le modalità di accesso al borgo stesso, dove è possibile ammirare (e acquistare) prodotti di artigianato d’eccellenza. Gli spettacoli cominciano alle 20.30 fino alle 1 (il sabato fino alle 1.30). Il biglietto costa 13 euro (ridotto 11 euro) tutti i giorni tranne il sabato che costa 15 euro (ridotto 13 euro). Il ridotto vale per i bambini tra i 7 e i 14 anni, per le persone con disabilità, per i soci Coop (solo mercoledì e giovedì) e i soci Touring Club in possesso di tessera associativa valida. Per i bambini sotto i 7 anni ingresso gratuito. Al borgo alto si può accedere solo dopo aver acquistato i biglietti alla biglietteria di Piazza Boccaccio, aperta nei i giorni della manifestazione dalle 17 alle 24.