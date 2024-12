Inaugurata la nuova pista di atletica a Fucecchio: show di Giani tra scatti e salti in alto

Fucecchio, 2 dicembre 2024 – A Fucecchio è stata inaugurata la nuova pista di atletica dello stadio “Filippo Corsini”, davanti a una serie di personaggi illustri e di tanti sportivi, tra cui l'ex campione europeo dei 3000 siepi Alessandro Lambruschini, originario di Fucecchio: il campione di Helsinki (1994), nonché medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta (1996), non poteva mancare all’inaugurazione della nuova infrastruttura dello stadio comunale: un’opera importante che ospiterà la società locale, l’Atletica Fucecchio, dal costo complessivo di oltre 600 mila euro e resa possibile grazie ad un finanziamento regionale di 560 mila euro.

All’inaugurazione, tenuta alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e di Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, e Fabio Gargani, vice sindaco e assessore allo sport, sono intervenuti molti altri volti noti delle istituzioni e dello sport. Prima degli interventi degli ospiti e del taglio del nastro, la cerimonia è stata aperta da un giro di pista che l’atleta fucecchiese ha percorso insieme a una numerosa rappresentanza di alunni delle scuole primarie Pascoli e Carducci di Fucecchio. E non solo: anche il presidente Giani si è lanciato in una serie di attività motorie per inaugurare la pista, come si può vedere dal video postato sul suo canale Instagram. Come si legge sul suo post, la pista non veniva rifatta da ben 40 anni, e il presidente l’ha inaugurata provando il salto in alto, il lancio col giavellotto, ed infine un giro di pista.