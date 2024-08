In strada veicoli sempre più vecchi. L’età media? Anche fino a 16 anni

Anche in termini di "anzianità delle auto", secondo Facile.it, l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa fa registrare un primato a livello di MetroCittà: ad avere il "parco macchine" ancora in circolazione più vecchio è infatti Gambassi, per un valore medio che si è attestato a quota 16,32 anni (a fronte di una media metrocittadina di 8,24 anni).

La rilevazione, esattamente come le precedenti, riguarda lo scorso luglio messo a paragone con il medesimo periodo del 2023. E la peculiarità che emerge è in primis l’età media piuttosto alta delle autovetture circolanti nelle varie realtà comunali del circondario: l’unico Comune che ha fatto registrare un valore più basso della media della Città Metropolitana è stato Capraia e Limite, che con 8,08 anni (in diminuzione rispetto alla scorsa estate) è anche la realtà con le auto più recenti dell’Empole Valdelsa.

Al capo opposto della graduatoria, detto di Gambassi, troviamo Vinci: le macchine dei residenti hanno mediamente 11,26 anni, per un valore in netta crescita rispetto alla precedente rilevazione (quando ammontava invece a 8,91 anni). Ci sono poi altri due Comuni che rimangono in doppia cifra, per quanto gli abitanti abbiano ’svecchiato’ i propri mezzi: gli autoveicoli dei cerretesi hanno in media 10,84 anni (per un dato sceso quasi di un’unità rispetto al 2023) quelle dei certaldesi 10,80 anni (quando la scorsa estate il valore ammontava a 11,19).

Scorrendo, con un’età media di 9,60 anni per auto, troviamo invece Fucecchio (in aumento, visto che nelle statistiche precedenti si parlava di 8,73 anni). Un quadro simile a quello registrato anche a Castelfiorentino, a ben vedere: 9,33 l’ultimo dato in ordine cronologico, 8,66 quello del luglio del 2023. Più auto rinnovate, nei periodi presi in esame, sia a Montelupo che a Montespertoli: nel primo caso si è passati da un’anzianità media di 10,52 anni all’attuale di 9,26, nel secondo i valori sono ancora più bassi visto che si sono assestati a quota 8,86 anni (partendo da 9,55). E fatta eccezione per Capraia e Limite, sono le auto degli automobilisti empolesi quelle più nuove: l’indagine denota un’età media delle vetture di 8,26 anni, superiore di pochissimo al valore medio della Metrocittà e in calo se paragonati ai 9,23 anni dell’estate del 2023. Anche in questo frangente mancano i dati di Montaione, per un raffronto complesso. Ma il quadro di massima appare comunque chiaro.

