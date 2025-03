In ricordo dei deportati della Taddei

Come ogni anno, anche questo sabato 8 marzo si svolgerà una cerimonia per ricordare la deportazione nei campi di sterminio dei cittadini e dei lavoratori empolesi avvenuta l’8 marzo di 81 anni fa. In loro memoria, alle 9.30 sarà celebrata una messa nella chiesa della Madonna del Pozzo in piazza della Vittoria (Empoli). Alle 10.30 avrà poi inizio il corteo che porterà fino al monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei, tra via Fratelli Rosselli e Largo 8 marzo 1944, dove sarà deposta una corona di alloro.

La commemorazione si terrà alla presenza di Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, e Raffaele Donati, Consigliere Delegato alla cultura della memoria, che parteciperanno con degli interventi.