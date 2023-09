In libreria: “La Notte dei Pupazzi” a Empoliuna Serata

EMPOLI

Una serata dedicata ai bambini e ai loro pupazzi è quella che la libreria NessunDove i piazza Farinata degli Uberti a Empoli ha organizzato per sabato prossimo 23 settembre. L’iniziativa, riservata ai bambini dai due anni in su, si chiama “La Notte dei Pupazzi“ e prende ispirazione da un’attività molto famosa in Giappone, ma che da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre più piede anche in Italia. L’evento prevede letture e un laboratorio durante il quale verranno realizzati dei libri con i personaggi creati appositamente per l’iniziativa, contenenti una storia da far leggere al proprio pupazzo che durante la notte resterà in libreria. I bambini e le bambine lasceranno poi il loro pupazzo e torneranno a prenderlo successivamente insieme alle foto in formato polaroid della notte che i loro pupazzi hanno trascorso in libreria fra letture condivise e pigiama party. I posti sono limitati, quindi per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 351 7738928, oppure scrivendo una email all’indirizzo [email protected]. Oltre all’album con la storia creata durante il laboratorio e le polaroid scattate la notte di sabato, ai bambini sarà consegnata anche una confezione di matite e lo zainetto realizzato in esclusiva per l’evento. Per informazione sui costi rivolgersi ai recapiti sopra indicati.