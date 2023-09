In cammino sulla Francigena da Fucecchio a San Gimignano: riscopri gli antichi tracciati

Ammirare ancora gli antichi tracciati, godere delle bellezze naturali e ambientali del territorio. Immersi nella storia, lungo le vie un tempo battute dai pellegrini. Le Comunità Parrocchiali di Galleno, Pinete e Querce e l’oratorio all’Ombra del Campanile, in collaborazione con il Gruppo Fratres Galleno Pinete, l’Ecoistituto delle Cerbaie e il Comitato Francigena Galleno, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizzano una camminata da Gambassi Terme a San Gimignano lungo la Via Francigena che sta vivendo una nuova epoca di valorizzazione. Tantissimi sono i pellegrini di oggi che la percorrono durante tutte le stagioni dell’anno. Queste le informazioni dell’iniziativa: partenza alle 9.30 da piazza Giuseppe Di Vittorio a Gambassi Terme e arrivo alle 16.30 al Monastero di Bose (percorso di 11 km). Quota di partecipazione 10 euro (comprende il trasporto per il rientro a Gambassi Terme e la guida naturalistica).