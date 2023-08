In autunno i lavori in via Gigli Polemica sul ritardo del cantiere "Un urgenza ha allungato i tempi"

In via Gigli, a Montespertoli, i lavori di rifacimento della strada - in precarie condizioni da tempo - si svolgeranno il prossimo autunno, in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. Fatto che ha scatenato la polemica sui social. Via Gigli è strada che serve un quartiere residenziale di Montespertoli sul versante della Val Virginio. Si stacca dalla circonvallazione est, via Amedeo Bassi, descrive una sorta di tornante e si rimette in quota sempre verso via Bassi. Come si sa, Montespertoli spesso è alle prese con strade da risistemare per le caratteristiche del terreno e un interpellanza su questo specifico caso è arrivata dal gruppo ‘Progetto Montespertoli’. "Questa interpellanza torna ciclicamente all’ordine del giorno del consiglio comunale; era già stata infatti presentata dalla consigliera Margherita Sergi nel novembre 2022 – spiega il sindaco Alessio Mugnaini –. Questo perché torna di moda sui gruppi social del paese e comprendo che sia più facile notare quello che viene scritto sui social che girare per davvero sul territorio. Così come è più difficile stare attenti durante i consigli comunali. Di via Gigli e del finanziamento dell’intervento di risanamento ne abbiamo infatti parlato proprio allo scorso consiglio comunale".

Social che entrano dunque sempre di più nel dibattito politico-istituzionale. Ancora Mugnaini: "Come detto dal vicesindaco Marco Pierini in risposta all’interpellanza di novembre 2022, il Comune ha stanziato le risorse, poco meno di 90mila euro, nel bilancio di previsione 2023-25. Purtroppo ad inizio anno queste risorse sono state utilizzate per far fronte all’intervento di somma urgenza a seguito dell’incendio di un quadro elettrico alla scuola primaria Niccolò Machiavelli e con la variazione di bilancio del consiglio di giugno 2023 queste risorse sono state ripristinate per l’intervento di via Gigli a seguito del risarcimento ottenuto dall’assicurazione per l’incendio in questione. Adesso sono in corso le procedure per concludere la redazione del progetto esecutivo del rifacimento per poi procedere ad affidare i lavori che verranno eseguiti nel prossimo autunno". Questa dunque la tabella di marcia, con via Gigli che si aggiunge al lungo elenco di strade da rimettere in sesto.

Andrea Ciappi