In arrivo due nuovi montascale: "Per una scuola più accessibile"

Entro fine anno, sarà affidato l’incarico per la fornitura e la posa in opera di due nuovi servoscala presso la scuola media "Renato Fucini", oltre alla sostituzione di uno già presente. Questo è quanto ha fatto sapere il vice-sindaco Marco Pierini pochi giorni fa, rispondendo nella scorsa seduta del consiglio comunale ad un’interrogazione presentata dai consiglieri di Montespertoli di Tutti sull’argomento ed illustrata dal consigliere Roberto Dani. L’opposizione chiedeva conto all’amministrazione dello stato delle strutture scolastiche del territorio comunale in merito all’accessibilità delle stesse, evidenziando l’eventuale presenza di barriere architettoniche, oltre agli interventi effettuati sotto questo aspetto. "Tutti gli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione sono privi di barriere architettoniche, in ottemperanza alla normativa vigente – ha aggiunto a tal proposito il vice-sindaco Pierini – anche in fase di progettazione: penso ad esempio al nuovo Polo dell’infanzia 0-6. Le scuole di più vecchia costruzione, come appunto la Fucini, furono invece pensate senza tenere conto dell’accessibilità semplicemente perché le norme dell’epoca non lo prevedevano. Sono comunque stati installati sistemi di abbattimento delle barriere, e vi troveranno posto due nuovi montascale. Per quanto riguarda gli impianti elettrici degli istituti, confermo che sono a norma: l’adeguamento sismico sia della Fucini, sia della Machiavelli, ha portato al rilascio dei certificati di collaudo statico".