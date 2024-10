Improvvisare in scena: sfida tra ’big’

Serata speciale sabato prossimo presso il Circolo Ricreativo Arci di Santa Maria a Empoli, dove alle 21.15 si terrà un match evento con le "ex stelle" del campionato amatoriale empolese di improvvisazione teatrale. Nell’occasione torneranno a calcare il palco gli attori che hanno fatto la storia del campionato locale di match di improvvisazione. Come se fosse una sorta di amichevole di lusso, le squadre attuali si uniranno in una selezione per sfidare i volti storici dell’improvvisazione empolese come Niccolò Nocentini (nella foto), Francesca Lotti, Michele Luzzi, Veronica Natali, Barbara Maestrelli, Chiara Ribechini, Francesca Rota Nodari e Giovanni Palanza, direttore Artistico della Lega Improvvisazione Firenze APS. L’arbitro dell’incontro sarà Mauro Monni. I posti sono limitati quindi è consigliata la prenotazione, che può essere effettuata telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 4046025. Dal sabato successivo, 9 novembre, con la disputa della quinta giornata, ricominceranno poi le sfide del campionato 2024-‘25 che vedono opposte sei squadre: Bianchi, Blu, Verdi, Azzurri, Rossi, Arancioni. Come si svolge un match? Ogni squadra ha un tempo per improvvisare una scenetta teatrale su un tema assegnato dall’arbitro, su cui poi il pubblico presente in sala esprimerà il proprio voto decretando così il vincitore della sfida.