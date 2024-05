Impiegato amministrativo per fatturazione e non solo

Azienda nel settore edile di Certaldo è alla ricerca di un impiegato/a amministrativo/a. La risorsa di numerose mansioni tra cui: fatturazione elettronica, prima nota, preventivi, Ddt, contabilità cantieri, ordini, segreteria generale. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. Preferibile ma non indispensabile esperienza nella mansione. Richiesto inoltre un diploma di istruzione superiore in ragioneria o in geometri o una laurea breve in economia. Tra i requisiti necessari vi sono ottime conoscenze informatiche e una buona conoscenza della lingua inglese, patente B e mezzo di trasporto proprio. Non serve partita iva. Candidature attraverso

il sito di Regione Toscana entro il 16 maggio.