Immobiliare e futuro: "Il mattone resiste"

La città ed il territorio restano appetibili. Il mattone resiste alla crisi e tiene il mercato. Gli ultimi dati di settore, ora che siamo dentro il 2025, parlano di immobili residenziali in vendita ad un prezzo medio di 1.493 al metro quadro, con un aumento del 2,26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo proprio con quest’ultima rilevazione. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato marzo 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.415 euro al metro quadro. Tiene anche il settore delle locazioni. A novembre per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 8,36 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 5,29% rispetto a dicembre 2023. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, restano Ponte a Cappiano, San Pierino, Querce, Massarella, Galleno.