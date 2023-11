Il Vital Center festeggia il traguardo dei 40 anni. Venerdì una giornata di seminari e valutazioni

Una giornata dedicata alla salute per raccontare una storia lunga 40 anni. Venerdì, dalle 10 alle 20, il Vital Center di Empoli festeggia i primi quattro decenni di attività. Quarant’anni di esperienza nella riabilitazione e nella cura della persona, che hanno fatto della struttura di via Pacinotti un centro di riferimento per l’Empolese Valdelsa. Struttura sanitaria accreditata dalla Regione Toscana, centro privato ma anche convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale per la fisioterapia e la neuropsichiatria infantile, il Vital Center è stato fondato nel 1983 dal fisioterapista Giuseppe Piacenti (nella foto) per poi evolversi attraverso il metodo della riabilitazione integrata con la fisioterapista e osteopata Irene Piacenti. Venerdì fino alle 20 ci saranno workshop, seminari, sportelli informativi, valutazioni e laboratori. Dalla salute della donna, all’importanza dell’acqua come strumento terapeutico, dal ruolo della fisioterapia e osteopatia in gravidanza, ad attività di potenziamento dei prerequisiti scolastici per i bambini. Tante le aree e gli ambiti sanitari che verranno affrontati con relatori esperti e attraverso prove pratiche. Per l’occasione il Vital Center sarà aperto per presentare tutti i suoi servizi. Per info: 0571920406.