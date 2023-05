Il villaggio dello sport in città Protagonisti scuole e società "Una vera palestra di valori"

Una data importante quella scelta dal Comune per la giornata dedicata allo sport: il centenario della nascita di Don Milani. "Lo sport come formazione e come palestra dove acquistare valori importanti", è il concetto sottolineato da tutti gli amministratori, presentando il programma: il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini, l’assessore allo Sport Fabio Gargani e il presidente della consulta dello sport Alberto Beconcini. Sabato a Fucecchio saranno protagonisti gli studenti delle scuole primarie con 18 associazioni sportive. Una festa promossa dalla Consulta dello Sport in collaborazione con l’istituto Montanelli Petrarca e la direzione didattica.

Il programma della mattina prevede la XXIV edizione dei Giochi di Maggio, un progetto all’avanguardia per le scuole primarie che i due istituti fucecchiesi promuovono dalla fine degli anni ‘90. La rassegna, che l’amministrazione comunale sostiene con orgoglio fin dalla prima edizione, coinvolge circa 700 alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Fucecchio. I ragazzi di ciascuna classe saranno impegnati in uno sport: atletica, basket, pallavolo, calcio, tennis, ginnastica, pattinaggio, danza, dodgeball. Le attività si svolgeranno allo stadio Corsini a partire dalle 9. Dalle 15, invece, in piazza Montanelli ci sarà l’apertura del Villaggio dello Sport con le 18 società sportive partecipanti, tutte del territorio fucecchiese, che avranno degli spazi a disposizione per esibizioni e per incontrare i cittadini che così potranno conoscere più da vicino le varie discipline sportive e le realtà associative locali.

Queste le società che hanno aderito all’iniziativa: Asd Atletica Fucecchio, Asd New Volley Fucecchio, Asd Junior Tennis School, Asd Seli Dance, Polisportiva Omega, Asd Sportingalleno, Asd Ginnastica Fucecchio, Asd Vitality, A.C. Giovani Fucecchio 2000, Ssdrl Centro Helios Personal Training, Asd Motor Bike, Asd Bushido Karate Vigor-PAPO#9 Aps, G.S. Folgore Pallacanestro, Asd Ficeclum Basket e Asd Pallavolo Fucecchio. Sempre alle 15 è prevista "Le vie in Rosa", la passeggiata ludico motoria il cui ricavato verrà donato all’associazione Astro per la lotta contro i tumori al seno.

Subito dopo nel Nuovo Teatro Pacini si terrà il convegno "I giovani e lo sport domani, più atleti oppure più obesi?", sul tema della pratica sportiva e della salute. Interverranno l’assessore allo Sport Fabio Gargani, il responsabile dell’area tecnica del settore giovanile dell’Acf Fiorentina Sergio De Cesaris e un rappresentante della scuola calcio dell’Ac Giovani Fucecchio.

Carlo Baroni