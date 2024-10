Il vescovo Paccosi: "Un giorno di preghiera per invocare la pace"

Il vescovo Paccosi invita tutti alla preghiera. Lo fa con una lettera alle parrocchie. "Il Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, con una lettera invita tutti i fedeli della sua afflitta Diocesi, a fare del lunedì 7 ottobre, festa liturgica della Madonna del Rosario, un giorno di penitenza, digiuno e preghiera per la Pace in Terra Santa e nel mondo intero, e ha composto un’apposita orazione".

"Propongo che in ogni parrocchia si invitino i fedeli ad accogliere personalmente e in famiglia questa richiesta e che si possa realizzare in chiesa un’ora di adorazione, o un rosario comunitario – scrive il prelato –. Se non fosse davvero possibile questo, almeno diffondere la lettera del Patriarca e aggiungere la preghiera la fine di ogni Santa Messa, cosa che si può prolungare in ogni celebrazione della settimana, in preparazione del gesto di inizio d’anno diocesano del 13 ottobre, dedicato anch’esso alla preghiera per la pace".