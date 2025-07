Il valzer dei tecnici attraversa tutta l’Italia

Il valzer delle panchine non interessa solo la Serie A, tutt’altro: come si sa, le dinamiche del mercato allenatori nelle serie cadette prevede spesso e volentieri l’esonero del tecnico che è stato retrocesso, dinamica valevole infatti per tutte e tre le squadre scese dalla massima serie. L’Empoli ha ovviamente esonerato Roberto D’Aversa, sostituendolo con Guido Pagliuca, prelevato dalla Juve Stabia che ha trovato l’accordo con l’ex Milan Ignazio Abate; poi c’è il Monza che, oltre ad essere nel bel mezzo della vendita del club ad un fondo americano, ha annunciato l’arrivo di Paolo Bianco come nuovo tecnico. Il posto lasciato libero da Bianco, al Frosinone, sarà del tecnico fucecchiese Massimo Alvini, liberatosi dal Cosenza retrocesso: la sua scelta è stata fortemente dettata dal DS Renzo Castagnini. Il Venezia ha chiuso per Giovanni Stroppa, autore di una bella promozione con la Cremonese l’anno scorso ma che non è stato riconfermato dai grigiorossi, che invece punteranno sull’ex Empoli Davide Nicola, noto per le sue qualità nel lavorare con squadre alla ricerca della salvezza. Il posto a Stroppa lo ha lasciato un altro ex Empoli, ma stavolta da giocatore, quale Eusebio Di Francesco, che ha trovato l’occasione sulla panchina del Lecce.

Per quanto riguarda altre concorrenti alla promozione, che tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote anche all’Empoli, si segnala l’arrivo di Filippo Inzaghi al Palermo: più di 2000 tifosi rosanero hanno accolto l’ex tecnico del Pisa in trionfo, sintomo di una piazza alla quale la Serie B ‘sta stretta’ e che, dopo le recenti delusioni, vuole tornare subito nella massima serie. E sempre parlando di tecnici (ed ex calciatori) passati da Pisa, occhio al Catanzaro, arrivato sesto l’anno scorso e fermatosi in semifinale play-off contro lo Spezia: il nuovo allenatore sarà Alberto Aquilani, che torna ad allenare in Serie B dopo due anni dopo un’esperienza non indimenticabile sotto la Torre pendente. Il Bari affida le chiavi della propria panchina a Fabio Caserta, mentre il Modena punterà su Andrea Sottil, dopo il suo esonero dalla scottante panchina della Sampdoria: i blucerchiati ancora brancolano nel buio per quanto riguarda il nuovo allenatore, così come un’altra compagine ligure, la Virtus Entella neopromossa. Infine, l’emblematico Silvio Baldini, tecnico massese, ha lasciato la guida del Pescara dopo la promozione: probabile subentri Vincenzo Vivarini, altro ex azzurro.

Damiano Nifosì