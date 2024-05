Il turismo fa sviluppo. Le figure più ricercate

È iniziata la stagione turistica in Toscana e sono numerose le aziende del settore che non hanno ancora coperto tutti i posti vacanti. Sul sito dell’Ente bilaterale del turismo toscano, ebtt.it, sono pubblicate le offerte che arrivano dalle strutture ricettive della regione.

Tra gli ultimi annunci pubblicati, quello di un campeggio a Montecatini Terme che seleziona un cuoco per il ristorante per il periodo dal primo maggio al 31 ottobre.

Sempre a partire dal mese di maggio, bed & breakfast sulle colline del Chianti assume per la stagione estiva addetto banconiere per bar alimentari, addetto alle colazioni, aiuto cuoco per orario serale, camerieri per orario diurno o serale, addetti alle pulizie. E’ necessario mezzo proprio per raggiungere la struttura. Infine, bar di Grosseto cerca aiuto bar e sala per lavoro tutto l’anno. Per candidarsi: ebtt.it.