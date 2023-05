Il territorio e l’accesso ai fondi

La giunta comunale ha deliberato di avviare il procedimento di formazione della variante urbanistica al piano strutturale e al regolamento urbanistico. La scelta di avviare il percorso che porterà alla Variante è un passaggio strategico, alla luce del fatto che Empoli sta vivendo una fase importante sotto il profilo della pianificazione urbanistica del territorio. L’amministrazione è, infatti, impegnata sia nella redazione del Piano strutturale intercomunale sia nel nuovo Piano Operativo comunale e proprio nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo Comunale sono stati raccolti numerosi contributi provenienti dal territorio e dai cittadini. In attesa di concludere i procedimenti relativi a questi piani, di cui si prevede l’adozione entro la fine del 2023, e per garantire la continuità del governo del territorio, l’amministrazione vuole dare un’accelerazione ai contributi, tra quelli già raccolti, che si ritengono strategici e di interesse generale per il territorio e la sua comunità, così da rendere più veloce ed efficace la loro attuazione. Il tutto anche nell’ottica di cogliere le opportunità offerte dagli strumenti europei e nazionali per la ripresa: Next Generation EU e Pnrr.