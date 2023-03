Il territorio e i volontari Serate di protezione civile

Conoscere il territorio e quali rischi corre. E cosa fanno gli uomini e le donne in campo per proteggerlo. Un tema, questo, al centro delle tre serate dedicate alla Protezione Civile, per approfondire i rischi del territorio dell’Empolese Valdelsa e conoscere il mondo del volontariato sempre in prima linea in caso di allerta meteo svolgendo un ruolo centrale e strategico per la sicurezza delle comunità. Gli appuntamenti sono organizzati dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, nella sede di via XX Settembre a Empoli, domani, il 27 e il 30 marzo sempre a partire dalle 21. Sono queste le "Serate di Protezione Civile", finalizzate all’informazione e alla prevenzione, sono aperte a tutti i cittadini, invitati a partecipare per conoscere le attività della Protezione Civile, in particolare dal gruppo delle Pubbliche Assistenze Riunite. In ogni serata gli operatori affronteranno un argomento diverso.

Nel dettaglio, l’appuntamento di domani – il primo in calendario – risponderà alla domanda, "Cos’è la Protezione Civile? Com’è nata e di cosa si occupa?", entrando nel particolare dei ruoli, delle funzioni e della struttura di questo tipo di volontariato. Si prosegue lunedì 27 marzo, con una serata dedicata alla cultura della prevenzione nella quale le Pubbliche Assistenze Riunite organizzeranno una piazza straordinaria di "IoNonRischio Buone pratiche di Protezione Civile", la campagna nazionale promossa dal dipartimento di protezione civile alla quale l’Anpas Empolese partecipa ogni anno nel mese di ottobre. All’appuntamento sarà presente la geologa Monica Salvadori, tecnico dell’Unione dei Comuni che illustrerà l’attuale piano di Protezione Civile di Empoli. Una data in cui cittadini e cittadine potranno approfondire i rischi presenti sul territorio di Empoli e nei comuni limitrofi.

Infine giovedì 30 marzo, ultimo appuntamento, sarà approfondita l’attività che svolge la Protezione Civile delle Pubbliche Assistenze di Empoli, la struttura del gruppo e descritte le attrezzature in dotazione e per gli interessati le modalità per diventare volontarie e volontari, che richiedono una specifica formazione.

Tre serate – spiega una nota – che mettono al centro la Protezione Civile, per sottolineare l’importanza della prevenzione e per essere cittadini attivi. È gradita la conferma della partecipazione telefonando allo 0571 9806.