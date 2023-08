Il Tennis torna di moda "Prezzi sempre uguali"

EMPOLI

Oltre agli sport di squadra ci sono anche quelli individuali, tra cui il tennis sta ritrovando nuovo appeal grazie anche ai giovani campioni italiani che si stanno affermando a livello professionistico. Al Circolo Tennis Empoli costa tra gli 80 e i 90 euro al mese far partecipare i propri figli ai vari corsi della durata di nove mesi, come racconta il maestro Mario Brogi. "La quota, alla quale vanno aggiunti 70 euro per l’affiliazione al nostro circolo, è rimasta invariata rispetto allo scorso anno – esordisce – e diamo la possibilità di pagarla in due rate, una prima comprensiva di affiliazione e primi quattro mesi e una seconda per il periodo rimanente. L’impegno è di due lezioni a settimana, ma c’è la possibilità di poterne fare anche una sola, spendendo chiaramente di meno. Nella quota è compresa anche la fornitura della racchetta, in modo che ogni atleta abbia quella più adatta al suo livello. Tra l’altro ora a settembre organizzeremo anche tre prove gratuite per i bambini e bambine dai 6 ai 17 anni".

L’augurio, all’impianto di via Vacchereccia, alle porte di Empoli, è quello di migliorare tanto gli 80 bambini e bambine iscritti lo scorso anno quanto la trentina di adulti. "Per questi ultimi organizziamo dei corsi serali con una frequenza bisettimanale, ma anche in questo caso si può decidere di fare anche una sola lezione settimanale – precisa Brogi – al costo di 110 euro per l’impegno massimo e 60 per quello dimezzato".

Scendono, invece, i costi degli affitti dei campi. Nello specifico per i soci un ora di scambi sotto rete viene 9 euro, due in più per tutti coloro che non sono invece affiliati al circolo. "Rispetto agli ultimi anni quando erano aumentate, quest’anno tornano a scendere anche le tariffe per affittare i campi – conclude Brogi – dove per altro non esistono differenze tra quelli all’aperto e quelli riscaldati al coperto".

Si.Ci.