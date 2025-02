Il successo di “Lifecare“. Oltre 2.500 prestazioni

EMPOLIE’ partito nel 2022 con un primo finanziamento di Fondazione CR Firenze, ed è proseguito fino al 2024 con importanti novità. Nato per intercettare i bisogni della popolazione anziana e più fragile del territorio, "Lifecare" è dedicato all’assistenza domiciliare infermieristica per persone affette da demenze e per over 65 che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. Organizzato dalla Misericordia di Empoli, il progetto ha il patrocinio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, la collaborazione della Società della Salute, del Coordinamento Unico Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, dell’associazione A.I.M.A (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) e della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi.

"Nel 2024 – fa sapere Margherita Tocci alla guida della sezione Ambulatori e Salute della Misericordia – abbiamo erogato più di 2.500 prestazioni di assistenza di base, altrettante di supporto ad attività come spesa a domicilio, acquisto farmaci e accompagnamento. Sono 100mila le ore di servizio effettuate". Numeri importanti per un progetto che quest’anno ha inglobato anche il punto "Smile", sportello gratuito partito a settembre, che offre supporto psicologico ai pazienti affetti da sclerosi multipla e ai loro caregiver, negli ambulatori medici di via Cavour. "Allo sportello di ascolto – prosegue la dottoressa Tocci – hanno fatto accesso circa 30 utenti, tra pazienti e familiari. Ha avuto un’ampia risposta, con soggetti anche giovani, dai 35 ai 40 anni, che si sono rivolti gratuitamente agli specialisti". Un sostegno fondamentale per creare un percorso personalizzato così da stimolare il paziente affetto da patologie neurodegenerative ad apprendere strategie cognitive per adattarsi al nuovo contesto di vita. La sclerosi multipla, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è tra le malattie socialmente più onerose: interessa soggetti nella fascia di età giovanile-adulta, normalmente la più produttiva, comporta una disabilità progressiva nel tempo con impatto negativo sulla qualità di vita e impegno di cospicue risorse sanitarie e ha una lunga durata. Tra le novità, infine, che rientrano nell’ambito del "Lifecare", anche la partnership con DiagnostiCasa, società che offre servizio di radiologia a domicilio "dedicato agli anziani che hanno difficoltà negli spostamenti. Un servizio innovativo di assistenza radiografica con macchinari digitali di qualità che non è comune da trovare in altre realtà associative del territorio".

