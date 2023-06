Il sindaco Spinelli al forum sulla prevenzione organizzato dall’Inail

Il sindaco Alessio Spinelli ha partecipato al forum della prevenzione a Firenze per rappresentare il Comune in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa fra Regione e Inail direzione regionale per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite interventi congiunti. "Il Comune è particolarmente attento e attivo su questi temi – spiega Spinelli – in collaborazione con Anmil". Infatti l’amministrazione, il mondo della scuola e Anmil hanno in piedi da tempo una stretta sinergia che porta i ragazzi a confrontarsi su questa tematica di grande rilevanza per sensibilizzare i giovani sulla piaga sociale degli infortuni sui luoghi di lavoro. Ricordiamo che a Fucecchio sul nuovo monumento ai Caduti sul Lavoro in piazza XX Settembre è apposta una targa in memoria della giovane Luana, scomparsa a soli 22 anni nel 2021 a causa di un incidente nell’azienda in cui lavorava, e divenuta ormai il simbolo della lotta alle "morti bianche".