"Il sindaco ci aggiorni sulla tenenza"

"A distanza di alcuni giorni dall’assalto al caveau delle scarpe di lusso del Calzaturificio Freeland di Fucecchio, uno dei più grandi del Valdarno da parte di una banda di criminali, senza voler creare facili allarmismi, rinnoviamo la nostra forte preoccupazione per un fatto criminoso che ha destato grande allarme fra la popolazione residente e non solo", dice Marco Cordone, segretario della Lega. "Con l’occasione vorremmo sapere dal sindaco, se ci potesse informare su un’eventuale ripresa dei lavori all’immobile destinato a Tenenza dei Carabinieri (maggio 2016), nel centro di Fucecchio, immobile ex Opera Pia Landini Marchiani, ex scuola ed ex distretto Asl – spiega ancora Cordone – . Con la tenenza dei carabinieri attiva, avremmo un maggior contingente di militari rispetto agli attuali, destinati al solo territorio di Fucecchio".