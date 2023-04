Il sindaco Barbie e il segretario Ken La campagna per il Dem Festival

EMPOLI

Le campagne promozionali del Partito Democratico si sa, non sono mai banali. E molto spesso fanno discutere, come quando l’ormai ex segretario (ed iscritto) Matteo Renzi si avvicinava ad alcuni elettori fermi al semaforo in sella alla sua bici, o come quando, ai bei tempi, la si buttava in musica. In entrambi i casi non andò benissimo. Stavolta non c’è di mezzo una campagna elettorale, nessun voto da chiedere o risultato da raggiungere, ma per promuovere il Dem Festival, che andrà in scena al Palaesposizioni dal 27 al 30 aprile, il Pd locale ha comunque deciso di stupire tutti scegliendo un divertente quanto singolare accostamento con un’icona di stile e bellezza. Una bambola che ha accompagnato generazioni di bambine e che tutto il mondo conosce col nome di Barbie. E chi se non la sindaca Brenda Barnini poteva interpretare proprio lei? Figuriamoci. Nel ruolo di Ken è stato scelto invece il segretario empolese Lorenzo Cei. Sì, accanto ci sono anche i volontari che parteciperanno alla kermesse durante la quale si parlerà di attualità e politica.

E così la Barbie-Barnini prova ad emulare la bambola più famosa del mondo, diventata anche un personaggio cinematografico che sarà interpretato da Margot Robbie, anche se difficilmente la vedremo arrivare al Palaexpo al volante di una Ferrari o a cavallo, giusto per ricordare due delle ‘Barbie’ più amate. E se Ken-Cei non assomiglia a Ryan Gosling, l’attore scelto per interpretare proprio il fidanzato di Barbie, poco importa. Se l’obiettivo era attirare l’attenzione, i Dem ci sono riusciti anche stavolta. E chissà che nei prossimi giorni, in vista dell’inizio del festival, non arrivi anche qualche altra sorpresa.

t.c.