Il segretario Cei di Empoli apre al progetto di aggregazione: scopri il suo appello

Il segretario del Pd Empoli Lorenzo Cei risponde all’appello di Manuele Vannucci, portavoce di Possibile Empolese – Valdelsa, in merito alle prossime elezioni amministrative. "Ho letto con attenzione l’appello di Vannucci ad aprire un dialogo con tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra – scrive Cei in una nota – tra le quali “Possibile” e “Buongiorno Empoli”. Anche a Empoli saremo chiamati a rappresentare esigenze, necessità e bisogni inediti e condivido l’idea che la strada giusta per le prossime amministrative sia creare un progetto politico capace di aggregare sensibilità diverse in grado di costruire una visione comune di futuro per i prossimi 5, 10, 20 anni. Un progetto condiviso e collettivo che metta al centro di questa visione sviluppo, giustizia sociale e sostenibilità". "Leggendo i contenuti dell’appello – prosegue il segretario Cei – mi riconosco nell’impostazione generale che invita a difendere e rafforzare quel sistema di valori e principi fondanti della sinistra, ma mi preme sottolineare che molti degli argomenti al centro dell’intervista sono stati oggetto di impegno da parte del nostro partito locale in questi ultimi anni. Abbiamo cercato di dare vita a un laboratorio politico in grado di aggregare e formare una nuova generazione pronta e capace di ascoltare e raccogliere le istanze di chi oggi vive condizioni di marginalità. Il Dem Festival, la scuola di formazione Casa d’Angolo, la collaborazione costante con le associazioni di volontariato attive sul territorio sono esempi di attività aventi l’obiettivo di creare uno spazio allargato e condiviso, guardando ai migliori valori di una lunga tradizione democratica e antifascista. Con questo spirito vorrei cogliere la sfida contenuta anche nell’appello di Vannucci ma che investe tutte le forze politiche progressiste".