Il Santuario delle Vedute. È una chiesa giubilare per tutto l’Anno Santo

Il Santuario Santa Maria delle Vedute (che fa parte del quarto vicariato) è uno dei luoghi giubilari della diocesi. La bolla "Spes non confundit" aveva sottolineato l’importanza di valorizzare non solo i grandi santuari, come Roma e la Terra Santa, ma anche i luoghi locali di culto, spazi privilegiati per il pellegrinaggio e la speranza.

Nella diocesi, per tutta la durata dell’Anno Santo, che si concluderà il 28 dicembre 2025, i fedeli potranno accedere all’indulgenza plenaria visitando anche questa bellissima chiesa di Fucecchio. Questo luogo sarà per i fedeli spazio di accoglienza spirituale, dedicato "al rinnovamento interiore, alla riconciliazione, alla vicinanza ai poveri e all’impegno per la carità e la giustizia, in linea con lo spirito del Giubileo".

"Il Giubileo 2025 – spiega una nota – , centrato sul tema della speranza che non delude, è un’occasione unica per rinnovare la fede e vivere l’esperienza della misericordia divina. La Chiesa invita tutti i fedeli a partecipare con cuore aperto, pronti a intraprendere un cammino di conversione e rinnovamento spirituale".