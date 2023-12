Il saluto a Cei: "Auspicando ancora dialogo"

Il segretario comunale del Pd ha preannunciato le proprie dimissioni, specificando come alla base della decisione non vi siano ragioni di carattere politico ma professionale. E Azione, nel salutarlo, auspica che il successore "mantenga comunque un atteggiamento di apertura al dialogo fra le due formazioni".La decisione dovrebbe essere ufficializzata domani, nel corso dell’assemblea comunale. E a seguito di tutto ciò, il Pd dovrà quindi individuare un nuovo segretario. Una scelta tutt’altro che banale, da compiere con oculatezza considerando anche le prossime elezioni e l’obiettivo di formare una coalizione di centrosinistra il più possibile ampia e rappresentativa. Ecco perché a questo cambio della guardia che a questo punto si concretizzerà nei prossimi giorni guardano con un certo interesse anche le altre formazioni del campo progressista. E Luca Ferrara (foto), segretario di Azione, ha espresso la propria opinione, mandando oltretutto un segnale al Pd affinché il dopo-Cei sia improntato comunque al dialogo. "Vogliamo salutare il segretario uscente, augurandogli tutte le migliori soddisfazioni nel proprio percorso lavorativo – il commento di Ferrara – allo stesso tempo auspichiamo che subentri a Cei un nuovo segretario con il quale poter proseguire il confronto costruttivo che il nostro partito ambisce a mantenere con tutte le forze politiche locali. In questo particolare momento della vita cittadina, tutti i partiti sono chiamati ad affrontare la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ed europee del 2024. È quindi quanto mai necessario che ci siano persone volenterose, capaci, oneste e pragmatiche a rappresentarli e guidarli.