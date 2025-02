Il restauro delle palestre. A Busoni e Vanghetti fondi per 1,7 milioni di euro

Ottime notizie per studenti e sportivi. Le palestre delle scuole Vanghetti e Busoni saranno ristrutturate, diventando più funzionali e fruibili. Gli interventi di restauro erano stati anticipati a fine anno dal sindaco Alessio Mantellassi. I fondi necessari derivano da bandi Pnrr, Missione 4 – Istruzione e ricerca, nei quali il ministero è arrivato fino ai progetti empolesi, scorrendo in graduatoria, e adeguando gli importi richiesti nel 2022 considerati gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia. La buona notizia – fanno sapere dall’amministrazione comunale – è che per i due impianti a uso delle scuole sono disponibili fondi per un rifacimento quasi completo.

Per la palestra delle scuole Vanghetti, i 790mila euro chiesti sono diventati 908.500. Per quella delle Busoni, ne erano stati chiesti 750mila e ne sono stati concessi 862.500.

Vale la pena ricordare che la palestra di via Liguria, realizzata nel 1990, aveva bisogno di un intervento rapido sulla copertura. Considerato che in prima battuta il progetto candidato per i bandi Pnrr non era stato accolto, l’amministrazione comunale Barnini aveva deciso di investire risorse proprie per 200mila euro. Con l’arrivo dei fondi, verranno effettuati lavori come da progetto sull’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e gli infissi mentre le risorse che servivano per la copertura potranno andare verso la sostituzione del pavimento dell’area da gioco, l’inserimento di un allarme anti-intrusione, il rifacimento delle coperture per gli spogliatoi, la sistemazione dell’acustica così da permettere di svolgere altre attività scolastiche e l’acquisto di arredi sportivi. L’amministrazione sta affidando la progettazione dell’intervento in questi giorni.

Per quanto riguarda la palestra del polo scolastico di via Sanzio, la progettazione era stata già finanziata nel 2023 con fondi ministeriali. Gli interventi riguardano l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, il rifacimento della copertura per due sale, con una struttura in legno lamellare a vista per il soffitto, il rifacimento degli impianti e la riqualificazione di corridoi e spogliatoi. La progettazione adesso è prossima alla conclusione. L’avvio dei lavori, fanno sapere ancora dal Comune, è previsto entro il 2025, le tempistiche saranno dettate dal progetto che verrà presentato. Rimangono comunque le scadenze del Pnrr, ossia entro fine 2026. Comprensibile la soddisfazione del sindaco Alessio Mantellassi, che ha ricordato come: "Queste palestre sono abitualmente utilizzate dagli studenti e dalle società sportive, per cui necessitano di cura e attenzione da parte dell’amministrazione. Siamo contenti di essere entrati con la nostra proposta tra i progetti finanziati dal Pnrr, così possiamo anticipare l’intervento della Busoni all’anno in corso, sistemando due palestre partendo nel 2025". "Il polo di via Sanzio si doterà di nuove strutture sportive a sostegno delle scuole - ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Simone Falorni -, grazie ai lavori all’impianto di atletica che sono in corso e alla sistemazione della palestra". "Stiamo completando il giro delle scuole con l’assessore Falorni - ha aggiunto l’assessora alla scuola, Maria Grazia Pasqualetti - e la notizia di questo intervento risponde alle istanze dei due istituti scolastici. In passato l’amministrazione era già intervenuta su situazioni urgenti, con questi provvedimenti mettiamo un punto definitivo sulle questioni rimaste in sospeso".

"Queste palestre - conclude l’assessora allo sport, Laura Mannucci - hanno una valenza fondamentale per garantire il diritto allo sport ad alcune associazioni sportive empolesi, come pallavolo, pattinaggio artistico, dodgeball, tchoukball e molti altri".