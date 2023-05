Il racconto di una vita da portiere per sostenere la Stella Maris

"Il Drago sul campo a proposito del ruolo del portiere e non solo". È il titolo del libro di Riccardo Buti, (Fm edizioni di Fabrizio Mandorlini), portiere di calcio e di calcetto e ora allenatore dei portieri a Fucecchio, che sarà presentato sabato 6 maggio alle 17.30 al campo sportivo Mediceo di Ponte a Cappiano. L’iniziativa si lega a doppio filo alla Fondazione Stella Maris di Pisa per sostenere la costruzione del nuovo ospedale per bambini nella città della Torre Pendente. Ecco che il presidente Giuliano Maffei, autore di una nota sul libro, spiega come "il portiere sia la metafora della vita di ogni persona, che spesso con le sue fragilità, si trova ad affrontare da solo sfide e difficoltà. Per questo il libro di Riccardo è un’occasione per stimolare alla riflessione, a crescere nello sport e a crescere nella vita". Una prefazione è anche di Renzo Ulivieri, allenatore e ora presidente Aiac: "L’essenza di questo libro, al di là della tecnica e della tattica, è nel racconto dei sentimenti".