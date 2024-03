Il protocollo per valorizzare l’ex cava Manni

La Giornata mondiale per l’acqua è stata celebrata in modo particolare a Empoli. Il Comune, infatti, ha organizzato insieme al Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno e al suo presidente Marco Bottino (nella foto con la sindaca) un incontro rivolto ai ragazzi delle scuole superiori sui temi del rischio idraulico, della difesa del suolo, della protezione civile e degli investimenti e manutenzioni necessarie per prenderci cura della risorsa idrica. "È stata anche l’occasione per sottoscrivere un protocollo tra Comune e Consorzio per la gestione di una ex cava Manni che si trova vicino all’area protetta di Arnovecchio e che rappresenta un vero e proprio ecosistema da proteggere e valorizzare nonché un invaso naturale di acqua da poter mettere a disposizione in modo virtuoso delle aziende agricole nei periodi di siccità", ha fatto sapere Brenda Barnini. "Gli argomenti trattati fanno riferimento concreto ad un territorio su cui il lavoro del Consorzio di Bonifica è particolarmente centrale sia per la difesa dagli effetti dei cambiamenti climatici sia per l’avvio di una nuova rete irrigua a vantaggio dell’agricoltura", ha commentato Bottino.