Il progetto per ’risolvere’ la frana

Il Comune di Montespertoli ha stanziato lo scorso 31 dicembre poco più di 20mila euro, come indennità di esproprio. Questo lo stato d’avanzamento dell’iter burocratico che dovrà portare alla messa in sicurezza definitiva di via San Piero in Mercato, nel tratto interessato dalla frana occorsa qualche anno fa sulla strada che attraversa una zona residenziale e che collega il centro alla storica pieve romanica sede del museo d’arte sacra.

Già in passato alcuni residenti avevano peraltro segnalato la presenza di forti avvallamenti pericolosi, specie in caso di piogge. L’area di intervento è posta sui rilievi collinari che si innalzano a oriente della valle del Borro dei Laghi e sui quali si estende l’abitato di Montespertoli. E le risorse a disposizione ottenute tramite il Pnrr superano il milione di euro, arrivando per la precisione ad 1.125.000.

Per poter procedere anche alla progettazione delle opere in questione si era reso necessario effettuare, come attività propedeutica, una serie di indagini geognostiche. Lo scorso settembre era poi stato consegnato il progetto esecutivo, con l’obiettivo dell’amministrazione di far sì che i lavori partano entro il prossimo settembre.

Dopo la messa in sicurezza nei mesi scorsi dello smottamento di via delle Mimose insomma, quello su via di San Piero si prospetta come uno dei principali interventi del 2025.