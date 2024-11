Il Presepe navigante arriva in Vaticano

Da Limite sull’Arno a San Pietro. La “Barca del Giubileo” è stata selezionata dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano per essere esposta sotto il Colonnato del Bernini in piazza San Pietro. La comunicazione ufficiale è arrivata dagli uffici vaticani nei giorni scorsi all’Associazione Nazionale Città dei Presepi che ha ideato il progetto e seguito le pratiche con il Vaticano, mentre gli artigiani di Limite sull’Arno dove l’arte della cantieristica ha più di cento anni e i presepisti del luogo con la Pro Loco e la Canottieri Limite, hanno accolto la sfida della realizzazione costruendo un presepe partecipato che ha coinvolto l’intero paese. Informato, il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, con gioia ha accettato l’invito di benedire l’opera prima che essa sia caricata sui camion con destinazione Roma. La Barca del Giubileo è una vera barca che naviga l’Arno, di quasi quattro metri di lunghezza, dove all’interno è stato allestito una rappresentazione presepiale meccanizzata ideata da Tommaso Cei. Si ispira nella sua realizzazione al logo del Giubileo che sarà aperto da Papa Francesco la vigilia di Natale.

Esposta a La Verna durante l’anno ottocentenario delle stimmate di San Francesco, la “barca del giubileo” ha riscosso già in quell’occasione molti apprezzamenti per la realizzazione e l’originalità. Ora è iniziato il conto alla rovescia. Il 4 dicembre una delegazione di limitesi con la barca partirà per la capitale e monteranno l’installazione. Domenica 8 dicembre ci sarà in piazza San Pietro la cerimonia di inaugurazione alla quale partecipano le delegazioni internazionali a cui presenzieranno gli artigiani che hanno realizzato la “barca”. Una delegazione ben più numerosa sarà poi a Roma sabato 14 dicembre, dove i presepisti di tutta Italia incontreranno Papa Francesco in udienza