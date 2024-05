Il premio nel ricordo di Michele Mazzini

CASTELFIORENTINO

È tempo del premio "Michele Mazzini" al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, dove domattina alle 10.30 si terrà la consegna del riconoscimento allo studente che si è distinto per "doti umane" e "impegno scolastico". Lo studente premiato, infatti, non dovrà soltanto essersi reso protagonista di un ottimo percorso scolastico, ma durante l’arco dell’anno dovrà anche aver dimostrato valori umani importanti. Il riconoscimento è stato istituito da Mariella e Sergio Mazzini per ricordare nel modo migliore il figlio Michele, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1994, quando ormai mancavano pochi giorni agli esami di maturità.

Giunto quest’anno alla ventisettesima edizione, il premio sarà consegnato ad un alunno delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Bacci-Ridolfi", che si è distinto per doti umane e impegno scolastico, ed è costituito da una pergamena, una targa e una borsa di studio per facilitare la prosecuzione degli studi. Nell’occasione sarà presentato anche il progetto di musica "Risvegli" in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale. Gli alunni delle classi prima A e prima E della scuola "Bacci-Ridolfi" eseguiranno una serie di brani musicali (nella foto la premiazione dello scorso anno).