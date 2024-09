Il Ponte a Cappiano è pronto: "Gruppo ancora più saldo"

Archiviato il terzo posto della passata stagione con tanto di finale play-off persa con l’Acciaiolo il Ponte a Cappiano si ripresenta con rinnovate ambizioni ai nastri di partenza del campionato di Seconda Categoria. Durante l’estate la società ha confermato gran parte del gruppo che ha fatto così bene integrando le sei uscite con altrettante entrate. Il tutto confermando alla guida tecnica della squadra Enrico Bettarini. "Il mister ha fatto bene e non abbiamo avuto dubbi nel proseguire il percorso intrapreso con lui – esordisce il direttore sportivo Claudio Capioni –. Per quanto riguarda l’organico abbiamo mantenuto l’ossatura dell’anno scorso allestendo ancora una volta un gruppo di 22 elementi, andando quindi a rimpiazzare tutti e sei i partenti. Arrivi che a nostro giudizio vanno a migliorare il valore complessivo della rosa. Con questi innesti siamo andati a ritoccare tutti i reparti e poi dobbiamo considerare alla stregua di un nuovo acquisto anche il centrocampista Filippo Campinoti che nella scorsa stagione ha potuto purtroppo giocare solo due partite prima di infortunarsi gravemente".

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi arrivati. Tra i pali è tornato dal prestito alla Real Cerretese il giovane estremo difensore classe 2005 Matteo Ricci, mentre per la difesa sono stati prelevati Mattia Bardelli (‘03) dal Giovani Via Nova di Prima Categoria e l’esperto Vincenzo Miraglia (‘88) dal Montalbano Cecina di Seconda Categoria. In mediana il volto nuovo è quello di Denni Dervishi (‘05), dalla Juniores regionale della Cuoiopelli, mentre in attacco il diesse calligiano ha pescato i classe ‘97 Francesco Viti e Jacopo Rossi rispettivamente dall’Avane, con cui ha vinto lo scorso campionato di Terza Categoria pisano, e dallo Spianate (Terza Categoria lucchese).

"La rosa è competitiva e l’obiettivo è quello di far bene, poi vincere non è mai facile e il girone che dobbiamo affrontare è certamente complicato – prosegue il diesse dei calligiani –. Lo vedo infatti molto più livellato verso l’alto rispetto a quello dell’anno scorso con squadre come Capannoli, Bientina, Capanne e Volterrana che sulla carta sono le più attrezzate. Ma anche il Montaione che abbiamo affrontato domenica scorsa in coppa o il Corazzano, per esempio, non sono e pure team meno blasonati come può essere La Corte di Calci mi dicono che si siano rinforzati. Quindi alla fine sarà un campionato molto difficile e come sempre sarà il campo a dire se siamo stati bravi o meno nell’allestire la squadra". Questa la rosa. Portieri: Matteo Puccini (‘99); Matteo Ricci (‘05). Difensori: Mattia Bardelli (‘03); Nico Caponi (‘97); Andrea Dani (‘96); Lorenzo Landi (‘00); Vincenzo Miraglia (‘88); Edoardo Nencioni (‘99); Mattia Rossi (‘90). Centrocampisti: Luca Bellone (‘04); Gabriele Bruni (‘86); Filippo Campinoti (‘98); Thomas Carli (‘00); Giuseppe Cosentino (‘02); Denni Dervishi (‘05); Gabriele Donati (‘91); Gianmarco Manetti (‘99). Attaccanti: Alessio Becherucci (‘87); Emanuele Covato (‘97); Fabio Paparo (‘02); Jacopo Rossi (‘97); Francesco Viti (‘97).

Si.Ci.