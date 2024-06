Il Polo 0-11 è realtà . Progetto all’avanguardia con più posti per i piccoli

"Si tratta di un tassello importante del programma di mandato. Abbiamo ribadito l’importanza di creare una Montespertoli a misura di famiglia, attraverso l’aumento dei posti al nido per garantire a tutti i nostri bambini e bambine le stesse opportunità educative e formative". È così che il sindaco Alessio Mugnaini ha commentato ieri l’intervento che, grazie ad un finanziamento da 600mila euro ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguarderà la riconversione della scuola di Montagnana (che ad oggi accoglie scuola dell’infanzia e scuola primaria) in un "Polo 0-11" con la creazione di un nido d’infanzia da trenta nuovi posti.

È prevista anche la realizzazione di una nuova palestra che dovrà rappresentare uno spazio aggiuntivo da utilizzare nel pomeriggio anche per attività extrascolastiche gestite dalle associazioni del territorio. "Dopo la realizzazione del “Polo 0-6“, che si concluderà alla fine del 2025, con la realizzazione del nuovo “Polo 0-11“ sarà coperta l’intera fascia educativa con l’obiettivo di investire sulla formazione e sull’educazione di quelli che saranno i protagonisti di domani – ha commentato l’assessore all’istruzione Daniela Di Lorenzo - quest’ultimo polo offrirà stimoli per promuovere la crescita, la socialità e lo scambio intergenerazionale e, al contempo, vantaggi in termini di comodità alle famiglie. È stata colta l’opportunità offerta dal Pnrr per offrire alla cittadinanza un’esperienza in cui siano integrate la riflessione teorica e le pratiche educativo-didattiche d’eccellenza dei nidi, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e della scuola secondaria di primo grado di Montespertoli. Ma anche rispondere alla recente normativa in materia di educazione che colloca la primissima infanzia nel percorso formativo di educazione-istruzione del sistema scolastico italiano".

L’operazione, portata a termine a livello burocratico anche tramite la sinergia fra gli uffici comunali, l’istituto comprensivo "Don Milani" e la dirigente scolastica Sara Missanelli, dovrebbe concludersi definitivamente entro il marzo del 2026.

G.F.