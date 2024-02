Il picco di piena sotto controllo

Il maltempo ha attraversato la Toscana con fiumi gonfi ma sotto il livello di guardia, soprattutto tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Annullati anche i principali carnevali in Valdelsa. "Piogge intense ma diffuse. Per il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno dunque un altro weekend di lavoro a monitorare i livelli del reticolo idrografico e dei canali di bonifica, con particolare attenzione agli impianti idrovori di sollevamento delle acque basse", hanno fatto sapere in serata dallo stesso Consorzio, guidato da Marco Bottino, rassicurando però sulla tenuta generale del territorio. Nella giornata di ieri, infine, in transito il picco di piena dell’Arno tra Firenze e Empoli ma senza livelli preoccupanti.