Il Pd punta sull’effetto Elly. Schlein sarà a Marcignana

"Marcignana non si piega". Era solo uno dei tanti slogan scritti a caratteri cubitali sugli striscioni appesi nella frazione per dire no al gassificatore. Una frase che poi è diventata anche il nome di un comitato. A distanza di quasi due anni è proprio nella frazione fulcro della protesta contro il progetto (ormai abbandonato) che farà tappa – domenica alle 18 – Elly Schlein, segretaria del Pd e candidata alle elezioni europee. "Questioni logistiche", spiegano dalla sede di via Fabiani. Domenica sera infatti è in programma anche la partita salvezza dell’Empoli contro la Roma e il centro sarà blindato. Dunque la scelta è ricaduta su Marcignana in quanto soluzione più semplice, anche per vicinanza con la superstrada.

Schlein è attesa alla pista da ballo dietro il circolo Arci in via Val d’Elsa con il candidato sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi. Quella di domenica sarà una vera maratona per la leader dem che prima della tappa empolese sarà alle 9.45 a Siena con un intervento in piazza Indipendenza. Poi alle 12 giù verso Follonica, al giardino ex casello idraulico col candidato sindaco Andrea Pecorini. E poi ancora: alle 14 è attesa in piazza della Costituzione a Piombino col candidato sindaco Gianni Anselmi e alle 16 alla zona blu di Venturina Terme per un incontro con la candidata sindaca di Campiglia, Alberta Ticciati. Un’agenda fittissima che alle 18 la porterà appunto a Empoli e poi, alle 20.30, a Prato con la candidata sindaca Ilaria Bugetti. Per Schlein si tratta di un ritorno a Empoli: era già stata in città lo scorso 7 ottobre alla casa del popolo di Avane per ’Diritti e non privilegi’, prima iniziativa del dipartimento inclusione del Pd, coordinato a livello nazionale da Iacopo Melio. "Le barriere non sono solo quelle architettoniche, da abbattere aumentando i fondi da destinare ai territori, ma sono anche quelle culturali, sociali, mentali, quelle di accesso ai servizi – aveva detto Schlein accolta da un bagno di folla –. La società più sicura è quella più inclusiva che non lascia solo nessuno". E proprio in quell’occasione Schlein aveva conosciuto Alessio Mantellassi in veste di presidente del consiglio comunale, quando ancora le consultazioni per scegliere il candidato dem non erano iniziate. Stavolta invece saranno fianco a fianco per le rispettive sfide elettorali.