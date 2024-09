Il passato tutto da scoprire. Gli scavi entrano nel vivo: "Un grazie agli studenti"

Circa una quindicina di studenti, coordinati da professionisti e appassionati di archeologia, scaveranno sino ai primi giorni del prossimo mese alla ricerca di reperti etruschi e di qualunque altro segno del passato abbia da offrire l’area dinanzi al museo archeologico. Proprio due giorni fa è, infatti, entrato nella fase attuativa il progetto voluto dall’amministrazione comunale e dall’Università di Pisa: un gruppo di universitari di Archeologia, coordinato dal professore Federico Cantini, con il supporto del Gruppo Archeologico Montelupo e della Cooperativa Ichnos è al lavoro per dare corpo all’iniziativa annunciata nelle scorse settimane. "È una bella emozione vedere questi ragazzi con paletta e piccone impegnarsi nello scavo, con lo sfondo offerto dalla villa – ha commentato l’assessore alla cultura Aglaia Viviani, non nascondendo la soddisfazione – siamo soddisfatti perché abbiamo mantenuto fede alla promessa fatta in campagna elettorale a proposito della ripresa degli scavi, per la quale il sindaco Simone Londi si è speso molto".

È la prima volta, perlomeno negli ultimi anni, che un piano del genere viene attuato tramite un’università italiana. In precedenza era stata fondamentale una collaborazione con l’Università dell’Arizona propiziata da Ichnos, che aveva portato ad organizzare uno scavo nei paraggi della Villa Romana. Ma quel percorso ben avviato si era a quanto pare arenato durante la pandemia.

L’intesa con l’ateneo pisano varrà per la campagna in corso, che durerà come detto un mese ma che potrebbe all’occorrenza essere prorogata qualora emergesse qualche reperto interessante. Ma l’obiettivo della giunta Londi è quello di arrivare con il tempo ad una "collaborazione strutturale", portando gli studenti a Montelupo anche nelle prossime estati. "Con questo primo accordo, abbiamo intanto posto basi a nostro avviso importanti – ha chiosato Viviani – una volta conclusa, tireremo le somme e guarderemo al futuro".